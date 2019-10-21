Дженнифер Энистон превзошла принца Гарри и Меган Маркл и попала в книгу рекордов Гиннеса

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Instagram / @pridejenniferaniston

Звезда сериала "Друзья" и проекта "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон может похвастаться еще одним достижением. Голливудская знаменитость попала в книгу рекордов Гиннеса, превзойдя герцогов Сассекских.

Несмотря на пору социальности, знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон создала Instagram-страницу только недавно. Первым ее сообщением стало селфи, на котором она возникла вместе с другими актерами сериала "Друзья".

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После этого 50-летняя Энистон опубликовала видео, которое просто взорвало сеть. Просматривая короткий ролик, можно увидеть как знаменитость нервно разбила мобильный телефон об стол. За 13 часов видео собрало более 10 миллионов просмотров, что сделало из нее настоящего триумфатора Instagram. Однако это не все сюрпризы, которые упали на плечи Дженнифер после регистрации в социальной сети.

Как оказалось, ее страница быстрее всех набрала первый миллион "фолловеров". Фанаты Дженнифер Энистон настолько быстро сгруппировались, что отметка в миллион подписчиков появилась уже через 5 часов и 16 минут. Именно это позволило ей стать новой рекордсменкой в ​​этой категории.

Ранее не меньшим успехом после регистрации в социальной сети Instagram отличились принц Гарри и Меган Маркл, которые в апреле 2019 года отделились от страницы Кенсингтонского дворца и создали отдельный профиль. Им удалось собрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

На данный момент, 21 октября, за аккаунтом Дженнифер Энистон следят более 15 миллионов пользователей.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд Дженнифер Энистон LifeStyle
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