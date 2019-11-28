Дженнифер Энистон продемонстрировала свои кулинарные способности: фото

6 Читати новину українською
Дженнифер Энистон / Instagram / @jenniferaniston

Когда-то друг знаменитости, которая ежегодно приглашает самых близких совместно отметить День благодарения, пожаловался, что в этот вечер женщина подает только традиционные блюда. Звезда решила подготовить для него что-то особенное. Дженнифер Энистон поразила мужчину удачной шуткой.

Американская актриса собрала друзей в своем доме на День благодарения, который празднуют в США сегодня, 28 ноября. На страницах социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой на своей кухне держит в руках блюдо. Оно было предназначено для комика и телеведущего Джимми Киммела.

Читайте также: Знаменитая "блондинка в законе" Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья": подробности

Для своего кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо Энчилада. Оно готовится из кукурузной муки, из которой выпекают корж, а потом заворачивают в него начинку.

В заметке актриса добавила видеореакцию друга на такой поступок. Она также обратилась к комику в своем инстраграме.

Ладно, Джимми, вот твой f*%king Friendsgiving enchiladas,
– пошутила голливудская звезда.

Наконец кто-то прислушивался ко мне,
– ответил на такой сюрприз телеведущий.

Ранее Дженнифер Энистон объясняла, что любит устраивать тихие и уютные Дни благодарения. Она не хочет, чтобы в этот день люди работали или занимались важными делами. Своим празднованием она стремится разбавить яркими красками монотонность и серость будней.

Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
сегодня
3586
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:20 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 105
сегодня 15:15 10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair
Марта Вересюк 44
сегодня 14:15 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 44497
сегодня 13:05 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
Олена Кандяк 3586
сегодня 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11992
Новости
Больше новостей
Залиште відгук