Дженнифер Энистон продемонстрировала свои кулинарные способности: фото

Когда-то друг знаменитости, которая ежегодно приглашает самых близких совместно отметить День благодарения, пожаловался, что в этот вечер женщина подает только традиционные блюда. Звезда решила подготовить для него что-то особенное. Дженнифер Энистон поразила мужчину удачной шуткой.

Американская актриса собрала друзей в своем доме на День благодарения, который празднуют в США сегодня, 28 ноября. На страницах социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой на своей кухне держит в руках блюдо. Оно было предназначено для комика и телеведущего Джимми Киммела.

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Для своего кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо Энчилада. Оно готовится из кукурузной муки, из которой выпекают корж, а потом заворачивают в него начинку.

В заметке актриса добавила видеореакцию друга на такой поступок. Она также обратилась к комику в своем инстраграме.

Ладно, Джимми, вот твой f*%king Friendsgiving enchiladas,

– пошутила голливудская звезда.

Наконец кто-то прислушивался ко мне,

– ответил на такой сюрприз телеведущий.

Ранее Дженнифер Энистон объясняла, что любит устраивать тихие и уютные Дни благодарения. Она не хочет, чтобы в этот день люди работали или занимались важными делами. Своим празднованием она стремится разбавить яркими красками монотонность и серость будней.