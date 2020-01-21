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Дженнифер Энистон прокомментировала теплые объятия с экс-супругом Брэдом Питтом

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Актриса Дженнифер Энистон / www.instyle.com

В сети не утихают слухи о возможном воссоединении звездных экс-супругов. Их романтические объятия за кулисами премии SAG Awards 2020 вызвали догадки поклонников, что между актерами до сих пор теплятся чувства. Дженнифер Энистон поспешила заверить, что их с Брэдом Питом давно связывает только профессиональная дружба и поддержка.

Кадры, на которых Брэд Питт неохотно отпускал бывшую жену из своих чувственных объятий, облетели сеть. Восхищенные взгляды актера спровоцировали многочисленные слухи о возможном романе пары, Дженнифер Энистон опровергла в разговоре с журналистами Extra TV.

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Культового актера в очередной раз отметили за успешную работу над лентой "Однажды в Голливуде" и удостоили званием "Лучший актер второго плана". Тем не менее, кажется, Брэд Питт значительно больше радовался триумфу знаменитой коллеги, которая одержала победу в номинации "Лучшая актриса" за участие в драматическом сериале "Утреннее шоу". За кулисами кинопремии SAG Awards 2020 Брэд Питт поздравил Дженнифер Энистон с очередной статуэткой.

Журналисты поинтересовались у актрисы, что она чувствует в моменты такой горячей поддержки экс-мужа. Дженнифер Энистон призналась, что это не может оставить ее равнодушной.

Это значит для меня много. Мы все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы праздновать, подбадривать друг друга и продолжать работать,
– прокомментировала голливудская звезда.

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Брэд Питт Голливуд Звездные романы Дженнифер Энистон
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