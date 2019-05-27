Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятся этим летом, – СМИ

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod

Одна из самых завидных пар Голливуда, бизнесвумен Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес, пойдут под венец уже этим летом. Поклонники с нетерпением ждут свадьбу своих кумиров, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом.

О помолвке звездной пары, которая состоялись в марте 2019 года, говорил весь мир. Поклонники с нетерпением ждут дня, когда "сладкая парочка" наконец станут супругами. И, как сообщает издание The Gal Post, ждать осталось недолго. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятся уже этим летом.

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В источнике говорится, что знаменитости активно готовятся к праздничной вечеринке. Об этом ему сообщила близкая подруга Джей Ло. По ее словам, свадьба Алекста и Дженнифер будет очень пышной. Общая сумма, в которую знаменитости оценили свадебную вечеринку, достигает 15 миллионов долларов. Только свадебный торт, который пара разрежет на кусочки в конце торжества, будет стоить 50 тысяч долларов.

В источнике также рассказали о платье актрисы и певицы. Согласно информации, свадебный наряд для Дженнифер Лопес будет шить дизайнер модного дома Valentino. Стоит отметить, что на одном из своих предыдущих бракосочетаний звезда уже появлялась в платье от этого бренда.

Дженніфер Лопес і Родіргес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod

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Теги: Звездные свадьбы Дженнифер Лопес Новости LifeStyle LifeStyle
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