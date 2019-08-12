Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в 50 лет: соблазнительное фото в бикини

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Жених популярной 50-летней певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес ошеломил подписчиков роскошным селфи своей любимой, на котором звезда позирует в микро-бикини.

Фото Дженнифер опубликовал Родригес на своей странице в Instagram. На фотографии Лопес изображена в мини бикини молочного цвета, который едва прикрывает грудь 50-летней знаменитости.

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Джей Ло, которая на снимке наслаждается летним отдыхом и загорает под солнцем, продемонстрировала спортивную фигуру. Дополнили образ певицы солнцезащитные черные очки в актуальной в этом сезоне оправе. Известно, что Дженнифер только завершила свое мировое турне. В некоторые страны Лопес приезжала с Алексом и детьми (к примеру, концерт в Израиле), однако последнее выступление прогремело в России, куда Родригес не смог приехать. Поэтому он публично признался в сети, что скучает за своей невестой в подписи.

"Скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернешься домой", – подчеркнул Алекс.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @arod

Миллионы поклонников пытались попасть на концерты Дженнифер Лопес, чтобы послушать и увидеть звезду лично. Добавим, что для каждого шоу стилисты готовили яркие и соблазнительные образы, поэтому певица поражала не только голосом, но и эффектным внешним видом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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