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Дженнифер Лопес похвасталась роскошным нарядом: изысканные фото

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Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес очаровывает поклонников изысканным вкусом в одежде. Она совершила очередной светский выход. Для события знаменитость выбрала яркий и сверкающий наряд.

Голливудская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что ее элегантный стиль с каждым светским выходом становится все лучше и лучше. На днях она посетила церемонию Spirit Awards, на которой блистала в роскошном платье.

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Актриса выбрала наряд от бренда Valentino. Низ платья был насыщенного фиолетового цвета, а верх расшит блестящими камнями. Добавил шарма образу серебристый пояс. Джей Ло дополнила наряд фиоетовим клатчем, который держала в руке.

Среди аксессуаров звезду украшали также бриллиантовые серьги. Дженнифер сделала легкую аккуратную укладку. Макияж Лопес гармонично сочетался с ее нарядом. На губах у нее был нюдовый блеск, а глаза певица выделила в фиолетовых тонах.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес на Spirit Awards / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес
Изысканная Дженнифер​ Лопес / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Дженнифер Лопес
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