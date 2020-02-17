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Дженнифер Лопес похвасталась телом в бикини: экстремально откровенное фото 18+

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Дженнифер Лопес похвасталась телом в бикини / Instagram / @jlo

50-летней голливудской знаменитости может позавидовать чуть ли не каждая мировая звезда. Дженнифер Лопес неустанно работает над своим телом, а фантастическими результатами тренировок делится с поклонниками. Так, певица опубликовала фото в бикини, которое взорвало сеть.

К личной жизни звезды прикованы миллионы взглядов по всему миру. Однако чаще папарацци удается зафиксировать Джей Ло во время занятий спортом, чем на романтических прогулках с женихом. Так, исполнительница придерживается строгого режима тренировок, без устали работая над собой в зале.

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Судя по всему, знаменитость убеждена, что нет предела совершенству. Ведь ее подтянутое спортивное тело – пример для подражания. Несмотря на отличные формы Дженнифер Лопес довольно редко демонстрирует достижения в откровенных повседневных образах.

Однако сегодня 50-летняя певица все же решила поделиться фотографией с отдыха. На фото, сделанном в ванной комнате, она изображена в белом бикини на завязках. Бюстгальтер едва прикрывает пышную грудь звезды, а отсутствие одежды, кроме купальника, позволяет вполне разглядеть стройное тело Джей Ло.

Исполнительница решила не утруждать себя привычными гламурными прическами и макияжем, собрав волосы в тугой пучок. Звезда неизменно поражает своим невероятным внешним видом и естественной красотой.


Дженнифер Лопес похвасталась телом в бикини/ Instagram / @jlo

Предлагаем посмотреть подборку фото, на которых голливудская знаменитость Дженнифер Лопес демонстрирует свою безупречную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Дженнифер Лопес
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