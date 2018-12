Дженнифер Лопес показала, как украсила новогоднюю елку

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимками новогодней елки. Кадры из дома знаменитости вызвали восторг в сети.

Весь мир активно готовится к новогодним праздникам. Звезды не становятся исключением, а затем показывают, как они украшают свои элитные дома ярким декором. Дженнифер Лопес и ее бойфренд – спортсмен Алекс Родригес – поделились соответствующими кадрами в Instagram.

Пара провела субботний день вместе, украшая новогоднюю елку. Помогали им в этом дети Дженнифер Лопес от второго брака – Максимилиан и Эмми.

Замечательное время с малышами. Люблю Рождество,

– лаконично написала Дженнифер Лопес

.

Стоит отметить, что звезда выбрала украшения в классической красно-золотой гамме. Высота дерева составляла более 2 метров, а украшать его Дженнифер и Алек могли только с помощью лестницы. Эффектный рождественский декор елки завершила золотая звезда, которую установил Алекс Родригес.

Кто такая Дженнифер Лопес? Артистка, которая начала свою карьеру как танцовщица в кино. Одни из самых известных работ артистки – это мелодрама "Давайте потанцуем" с Ричардом Гиром и триллер "Клетка". Но мировую известность Дженнифер Лопес принесла музыка. В 1999 году Дженнифер выпустила свой первый сингл "If You Had My Love", который сразу стал хитом. Имя звезды оказалось на верхних ступенях хит-парадов.