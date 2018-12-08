Дженнифер Лопес показала, как украсила новогоднюю елку

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Дженнифер Лопес показала, как украсила новогоднюю елку
Дженнифер Лопес показала, как украсила новогоднюю елку / Instagram / @jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимками новогодней елки. Кадры из дома знаменитости вызвали восторг в сети.

Весь мир активно готовится к новогодним праздникам. Звезды не становятся исключением, а затем показывают, как они украшают свои элитные дома ярким декором. Дженнифер Лопес и ее бойфренд – спортсмен Алекс Родригес – поделились соответствующими кадрами в Instagram.

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Пара провела субботний день вместе, украшая новогоднюю елку. Помогали им в этом дети Дженнифер Лопес от второго брака – Максимилиан и Эмми.

Замечательное время с малышами. Люблю Рождество,
– лаконично написала Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Стоит отметить, что звезда выбрала украшения в классической красно-золотой гамме. Высота дерева составляла более 2 метров, а украшать его Дженнифер и Алек могли только с помощью лестницы. Эффектный рождественский декор елки завершила золотая звезда, которую установил Алекс Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Кто такая Дженнифер Лопес? Артистка, которая начала свою карьеру как танцовщица в кино. Одни из самых известных работ артистки – это мелодрама "Давайте потанцуем" с Ричардом Гиром и триллер "Клетка". Но мировую известность Дженнифер Лопес принесла музыка. В 1999 году Дженнифер выпустила свой первый сингл "If You Had My Love", который сразу стал хитом. Имя звезды оказалось на верхних ступенях хит-парадов.

Теги: LifeStyle Музыка Новогодние праздники Дженнифер Лопес
Источник: 24 канал
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