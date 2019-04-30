Дженнифер Лопес рассказала своим детям, как узнала о беременности: видео

Популярная певица Дженнифер Лопес призналась, что за свою жизнь она давала множество интервью, однако в этот раз решила откровенно ответить на интересные вопросы своим детям – 11-летним близнецам Эмме и Максу.

Впоследствии интервью Джей Ло опубликовала на своем YouTube-канале. Так, дети расспрашивали маму, какой она была в детстве, любила ли спорт, а также о том, изменило ли их (Эммы и Макса) появление на свет жизнь певицы.

Читайте также: Счастливы вместе: Дженнифер Лопес пошла на свидание с Алексом Родригесом – фото

По словам Лопес, до рождения детей она представляла материнство иначе и даже пыталась давать своим подругам советы относительно этого.

Ты не можешь понять, что такое быть мамой, пока это действительно с тобой не случится. Помню, что я давала советы своим подругам, у которых были дети, а они смотрели на меня так, будто у меня выросли три головы. Когда же вы наконец появились на свет, я поняла, что во многом ошибалась, и даже извинилась перед друзьями за свои слова,

– отметила певица.

Впоследствии звезда вспомнила, как узнала о своей беременности – сначала она почувствовала особый трепет в животе. А когда узнала, что беременна, двойней была в шоке.

"Я была в Португалии, у меня было большое шоу. Я почувствовала трепет в животе, когда сидела в трейлере. Мне казалось, что у меня там был маленькая бабочка... Я знала, что внутри меня есть жизнь. Мы пошли к врачу и помню врач делает узи и спрашивает: "Вы видите это маленькое зерно риса? Это ребенок. Вы видите еще одно маленькое зерно? Это другой ребенок", – рассказала Дженнифер.

Смотрите видео: интервью с Дженнифер Лопес

Добавим, Дженнифер Лопес родила Эмму и Максимилиана в 2008 году от бывшего мужа певца Марка Энтони. Супруги расстались в 2014 году. Сейчас певица готовится к свадьбе с возлюбленным Алексом Родригесом, с которым они объявили о помолвке в начале марта 2019 года.