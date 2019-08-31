Дженнифер Лопес в образе стриптизерши засветила соблазнительные формы: фото

Популярная 50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес показала новый образ из фильма "Стриптизерши", в котором она сыграла главную героиню Рамону.

Обольстительное фото Дженнифер опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии актриса позирует в блестящем боди с бахромой, который сексуально подчеркивает ягодицы и бедра Лопес.

Читайте также: В красном корсете и кожаной мини-юбке: Кьяра Ферраньи ошеломила соблазнительной съемкой

Героиня Рамона, которая в кадре изображена в эротической позе на столе, прижимает к груди купюры долларов. По сюжету, стриптизерши были разочарованы системой распределения заработанных ими средств и решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Танцовщицы устраивали богачам с Уолл-Стрит отдых, во время которого женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

"Замужем за деньгами", – добавила в подписи Джей Ло.



Дженнифер Лопес в фильме "Стриптизерши" / Instagram / @jlo

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперша Cardi B. Премьера киноленты запланирована на 12 сентября 2019 года. Известно, что фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях.

Фильм "Стриптизерши": смотрите трейлер