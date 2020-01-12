Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь: сексуальные фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес любит примерять сексуальные образы для фотосессий и выходов в свет. На инстаграм-странице она в очередной раз это продемонстрировала, разместив серию фотографий в провокационных платьях.

Как известно, начало 2020 года для Дженнифер Лопес стало очень насыщенным. Актриса приняла участие в нескольких торжественных премиях, на которых получила награды за съемки фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит". Кроме этого, зажигательная Джей Ло возглавила рекламную кампанию легендарного бренда Versace. Именно результаты этой съемки звезда опубликовала в сети 11 января.

К теме: Дженнифер Лопес показала худшее наряды на "Золотом глобусе"

Перед камерой Дженнифер Лопес позировала в соблазнительных новинках от Донателлы Версаче. В частности, она примерила сексуальные мини платья с характерным для Versace геометрическим орнаментом и костюмы с тропическим принтом. Каждый наряд выглядел очень сексуально, ведь обнажал пышную грудь Дженнифер Лопес и ее стройные ноги.

Авторы рекламных кадров отметили, что хотели показать тонкую грань между личной и публичной жизнью в соцсетях. Поэтому фото и видео несколько напоминали фильм "Матрица".



Дженнифер Лопес в сексуальной рекламе Versace / Instagram / @jlo

Не менее провокационный образ Дженнифер Лопес выбрала для выхода на красную дорожку. 11 января она приняла участие в церемонии награждения премиями Ассоциации критиков Лос-Анджелеса. Для особого выхода 50-летняя актриса и певица надела шелковое платье Elie Saab мятного цвета. Одеяние имело большое декольте, поэтому все участники мероприятия могли увидеть обнаженную грудь Дженнифер Лопес. Волосы голливудская звезда собрала акцентировав внимание на провокационной зоне декольте.



Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе / Getty Images