Дженнифер Лопес засветила пикантный наряд от украинского дизайнера: эффектные фото

Популярная певица Дженнифер Лопес всегда выбирает эффектный наряд, который непременно будет выделяться в толпе. В этот раз звезда примерила изделие украинского дизайнера Наташи Зинько.

Все больше американских знаменитостей предпочитают наряды от украинских дизайнеров. Не обходят вниманием отечественные новинки и представители королевских семей. Вслед за ними в стильной одежде от украинского дизайнера засветилась популярная певица Дженнифер Лопес. Об этом сообщила Наташа Зинько на своей странице в Instagram.

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Дженнифер Лопес выбрала весьма провокационный образ, который был трендовым в 2000-х. Артистка засветила широкие серые брюки со стрингами. Пикантный look певица дополнила белым топом и массивными украшениями.

Стоит отметить, что в таком наряде звезда снимала новый клип с DJ Khaled. Вероятно, в ролике поклонники смогут не только полюбоваться идеальной фигурой Дженнифер Лопес, но и зажигательными танцами.

Так! Дженнифер Лопес надела "NZ Total Look White" – обрезанную футболку и штаны во время съемок ее нового видео,

– с радостью написала Наташа Зинько.