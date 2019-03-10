Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы на отдыхе: горячее фото

49-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Знаменитая бизнесвумен показала поклонникам фото, на котором засветла пышные ягодицы.

Недавно Дженнифер Лопес снялась для новой коллекции спортивной одежды, которую она создала вместе с брендом Niyama Sol. На снимках голливудская актриса продемонстрировала красивое тело и рельефный пресс. После этого звезда начала хвастаться снимками с отдыха, на которых в очередной раз засветила свои стройные формы.

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Дженнифер Лопес отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом, который объяснился ей в любви, накануне Международного женского дня.

Бизнесвумен поделилась фотографией на своей странице в Instagram. На фото 49-летняя актриса и 43-летний бейсболист встали на пляже на фоне заката. Дженнифер Лопес позировала перед камерой спиной, что позволило рассмотреть ее упругие ягодицы.

Также будущий муж звезды опубликовал видео, на котором она танцует в облегающей спортивной одежде, зажигательный танец ягодицами.