"Джентльмены": гайричевские бандиты в стильных костюмах

Ричи вернулся к своему "криминальному прошлому" и снял кино, которое порадует фанов его фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".

Фильм "Джентльмены" должен посмотреть каждый, кто знает Ричи и в восторге от его подачи британского преступного мира. То есть те, кто помнит, почему в Бориса Бритву "хрен попадешь", как большой Крис любит выбивать деньги из должников, и что ни в коем случае нельзя покупать трейлеры у цыган.

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"Джентльмены": официальный кадр из фильма / IMDb

Гай Ричи после своего пика с вышеупомянутыми фильмами поработал в других жанрах. В последнее время режиссер занимался "Шерлоками" (фильмы с Дауни-младшим, не сериал с Камбербэтчем), агентами U.N.C.L.E., стилизовал "Меч короля Артура" и освежил "Аладдина". Но поистине его жанр – криминальные комедии с лондонскими гангстерами и воротилами местного разлива. К счастью, "Джентльмены" могут стать в ряд с самыми известными творениями Ричи. Стоит лишь помнить, что классику новинка не затмит, и сразу простить.

Итак, "Джентльмены" – классический фильм раннего Гая Ричи. Но если "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" освещали жизнь бандитских низов, то в "Джентльменах" персонажи находятся наверху бандитской пищевой цепочки. Это те, кто видел низы, но кровью и потом проторил себе путь наверх. Теперь эти парни носят костюмы и конфликты стараются решать инструментами переговоров, денег, а не только насилия. Хотя без насилия не обходится. Как и к большинству своих фильмов, сценарий "Джентльменов" Ричи написал сам.

"Джентльмены": официальный кадр из фильма / IMDb

Впечатляющий актерский состав удалось собрать, по словам самого режиссера, благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мэттью Макконахи играет опытного бизнесмена Мики с легкой усталостью в глазах, но неизменной мертвой хваткой. Потому что "у льва есть один шанс выжить в джунглях: не изображать царя, а царствовать". Чарли Ханнэм (король Артур у того же Гая Ричи) – правая рука Мики. Еще здесь вы встретите Хью Гранта в роли хитрого журналиста и Колина Фаррелла в, пожалуй, лучшей своей роли после "Залечь на дно в Брюгге". Персонаж Фаррелла по кличке Тренер обладает четким моральным кодексом и и незаурядным умом, но влипает в нежелательные проблемы из-за слегка бездумных подопечных бойцов-рэперов.

Типичные склейки сюжета или скоростные перемотки пленки назад-вперед, столь характерные для работ Ричи, в "Дженльменах" тоже присутствуют. Интересно, что таким же фирменным знаком стали свиньи, которые не впервые принимают активное участие в ричевских повествованиях. Не будем рассказывать подробности, чтобы не испортить вам сюрприз (и лишний раз не вспоминать ту картину).

"Джентльмены": официальный кадр из фильма / IMDb

Сюжет запутанный, монтаж прыгает куда хочет, актеры – один круче другого, а баланс сил меняется с каждым поворотом событий. Ричевские "Джентльмены" – замечательное кино о добрых бандитах с честью и плохих бандитах, которые лезут к добрым бандитам. Упс, уже как Ричи заговорили.

Рейтинг на IMDb – 8,1. Любителям криминала смотреть обязательно и уже.

P.S. Детей не берите (16+).

Джентльмены: смотреть трейлер фильма онлайн

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