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Джесси Джей рассказала о собственном графике: достаточно ли ее внимания Ченнингу Татуму

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Ченнинг Татум с возлюбленной Джесси Джей / Getty Images

После непродолжительного расставания голливудский актер и британская певица довольно часто появляются на публике, демонстрируя свои пылкие чувства. Однако в обыденной жизни Ченнинг Татум получает от любимой значительно меньше внимания, чем в свете софитов.

Эксклюзивно для издания The Sunday Times 31-летняя Джесси Джей рассказала о том, как проходит ее обычный день и те занятия, которым она с удовольствием посвящает время. Как оказалось, для Ченнинга Татума в ежедневном списке дел известной певицы места совсем немного.

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Каждый день Джесси Джей начинает довольно рано, как для любительницы светских мероприятий. Она просыпается от будильника в семь утра. После сладкого сна знаменитость предпочитает не здоровый завтрак, а уборку дома.

Я составляю список дел, обхожу каждую комнату вместе со своей помощницей и решаю, что нужно сделать или купить. Уборка – это мое любимое дело. Приготовление пищи, организация, пение и секс – именно в таком порядке,
– отметила звезда.

Вечером она любит посвятить время своему телу и эмоциональному здоровью. Для нее важно "энергетически очищаться" после изнурительных будней и стабилизировать духовную гармонию.

Вечерами я люблю расслабиться в ванне или медитировать. Я включаю хорошую музыку, зажигаю свечи, делаю маску для лица, надеваю сексуальное нижнее белье и просто бываю сама с собой,
– прокомментировала Джесси Джей.

Судя по всему, не менее занятого Ченнинга Татума такой график избранницы вполне устраивает. Ведь когда-то именно расстояние едва не разрушило их звездный союз. Голливудский актер старался как можно больше времени проводить со своей шестилетней дочкой Эверли в Америке, в то время как Джесси Джей было комфортнее жить в родной Британии.

После громкого восстановления отношений пара появилась вместе на красной дорожке премии "Человек года MusiCares 2020" в Лос-Анджелесе, подтвердив слухи о воссоединении. С того времени знаменитости не скрывают своих чувств и публично признаются в любви, сопровождая многочисленные светские выходы трогательными кадрами на страницах своих социальных сетей: "То, как ты меня любишь, и то, как я тебя люблю, и то, как мы чувствуем, что это все, что для нас важно".

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Звездные романы
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