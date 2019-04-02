Джессика Альба продает особняк в Беверли-Хиллз за 6 миллионов долларов: фото дома изнутри

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Джессика Альба продает дом
Джессика Альба продает дом / Коллаж: LifeStyle 24

Американская актриса и успешная бизнесвумен решилась продать свою недвижимость в штате Калифорния. 37-летняя Джессика Альба приобрела роскошное поместье около десяти лет назад.

О том, что Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен продают особняк площадью 492 квадратных метра сообщает издание Variety.

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Звездные супруги приобрели роскошный особняк около 10 лет назад за 4 миллиона долларов. В доме в престижном районе Беверли-Хиллз, Franklin Canyon, поместилось 5 спален и 7 ванных комнат.

Также в доме есть просторная гостиная, уютный кабинет, большая библиотака с деревянными полками от пола до потолка и столовая. А внутренние дворики и террасы оборудованы мягкими креслами для отдыха на свежем воздухе, а также можно пообедать в столовой-лоджии рядом с бассейном.

Будинок Джессіки Альби
Дом Джессики Альбы / Variety 

Будинок Джессіки Альби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки Альби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки Альби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки Альби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки АЛьби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки АЛьби
Дом Джессики Альбы / Variety

Будинок Джессіки Альи
Дом Джессики Альбы / Variety

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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