Джессика Альба продает особняк в Беверли-Хиллз за 6 миллионов долларов: фото дома изнутри

Американская актриса и успешная бизнесвумен решилась продать свою недвижимость в штате Калифорния. 37-летняя Джессика Альба приобрела роскошное поместье около десяти лет назад.

О том, что Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен продают особняк площадью 492 квадратных метра сообщает издание Variety.

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Звездные супруги приобрели роскошный особняк около 10 лет назад за 4 миллиона долларов. В доме в престижном районе Беверли-Хиллз, Franklin Canyon, поместилось 5 спален и 7 ванных комнат.

Также в доме есть просторная гостиная, уютный кабинет, большая библиотака с деревянными полками от пола до потолка и столовая. А внутренние дворики и террасы оборудованы мягкими креслами для отдыха на свежем воздухе, а также можно пообедать в столовой-лоджии рядом с бассейном.



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety



Дом Джессики Альбы / Variety