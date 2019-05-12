Джессика Честейн снова будет представлять культовый аромат от Ralph Lauren

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Джессика Честейн
Джессика Честейн / www.ralphlauren.com

Голливудская актриса, которая буквально несколько лет назад покорила сердца всех режиссеров, во второй раз стала лицом аромата от знаменитого бренда. 42-летняя Джессика Честейн снялась в новой рекламной кампании новой версии аромата Woman для Ralph Lauren.

Первые снимки из новой рекламной кампании появились на официальном сайте бренда. Представители подтвердили, Джессика Честейн снова будет лицом нового аромата Woman.

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Поклонники Ralph Lauren в восторге от их выбора, так как женственности в актрисы более, чем достаточно. Несмотря на то, что звезда обычно играет роли сильных и самоуверенных в себе женщин, она довольно чувственная и нежная личность.

В 2017 году Джессика Честейн впервые стала послом (представителем) бренда Ralph Lauren, но, похоже, их сотрудничество было успешным, поэтому они решили представить новую коллаборацию, не меняя состав.

В новой фотосессии для аромата Woman Intense Джессика Честейн предстала в соблазнительных образе. Актриса надела классический черный пиджак поверх белой рубашки, а для второго образа выбрала черное платье с золотистой бретелькой и широким поясом на талии.

Джессіка Честейн
Джессика Честейн / Ralph Lauren
 
ДЖессіка Честейн
Джессика Честейн / Ralph Lauren
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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