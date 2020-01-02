24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Джиджи Хадид обнажила грудь для календаря: сексуальные фото

62 Читати новину українською
Джиджи Хадид обнажилась / Instagram / @gigihadid

Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид соглашается украшать не только популярные глянцы, но и календари. Звезда опубликовала результаты провокационной съемки, которая стала своеобразным подтверждением этого.

Соответствующими кадрами звезда похвасталась в своем блоге в инстаграме. Джиджи Хадид стала героиней нового выпуска V-Magazine, который вскоре выйдет в продажу, и дополнительно украсила календарь, что по традиции является своеобразным бонусом январского номера.

Смотрите также: В прозрачном платье без белья: новогодний образ от модели Эльзы Госк

Для фотосессии авторы проекта выбрали весьма провокационную идею, поэтому читатели глянца смогут увидеть американскую модель топлесс. Джиджи Хадид примерила только приталенные брюки и стильный кепи, что выглядело очень сексуально в кадре. Представители глянца сделали ставку на природную красоту манекенщицы, поэтому на главном фото она повернулась лицом к камере, продемонстрировав дневной макияж и отсутствие одежды.

Джіджі Хадід прикрасила еротичний календар
Джиджи Хадид украсила эротический календарь / Instagram / @gigihadid

А вот уже на другой фотографии сторонники зажигательной Джиджи Хадид смогут полюбоваться ее эротическим образом. Звезда повернулось спиной к камере, поставив руки в задние карманы джинсов.

Джіджі Хадід позувала топлес
Джиджи Хадид позировала топлесс / Instagram / @gigihadid

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
18578
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Джиджи Хадид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 90
сегодня 10:21 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 4369
1 января 17:00 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 2747
1 января 16:00 10 лучших фильмов про Новый год и Рождество: яркая подборка для детей
Марта Вересюк 1574
1 января 14:45 Лучшие новогодние и рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи
Юлія Турелик 2069
Новости
Больше новостей
Залиште відгук