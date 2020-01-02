Джиджи Хадид обнажила грудь для календаря: сексуальные фото

Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид соглашается украшать не только популярные глянцы, но и календари. Звезда опубликовала результаты провокационной съемки, которая стала своеобразным подтверждением этого.

Соответствующими кадрами звезда похвасталась в своем блоге в инстаграме. Джиджи Хадид стала героиней нового выпуска V-Magazine, который вскоре выйдет в продажу, и дополнительно украсила календарь, что по традиции является своеобразным бонусом январского номера.

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Для фотосессии авторы проекта выбрали весьма провокационную идею, поэтому читатели глянца смогут увидеть американскую модель топлесс. Джиджи Хадид примерила только приталенные брюки и стильный кепи, что выглядело очень сексуально в кадре. Представители глянца сделали ставку на природную красоту манекенщицы, поэтому на главном фото она повернулась лицом к камере, продемонстрировав дневной макияж и отсутствие одежды.



Джиджи Хадид украсила эротический календарь / Instagram / @gigihadid

А вот уже на другой фотографии сторонники зажигательной Джиджи Хадид смогут полюбоваться ее эротическим образом. Звезда повернулось спиной к камере, поставив руки в задние карманы джинсов.