Джиджи Хадид обнажилась в новой рекламе Burberry: эффектное фото

23-летняя супермодель Джиджи Хадид ошеломила подписчиков в сети новым соблазнительным фото. Знаменитость снялась для рекламной кампании британского бренда Burberry.

Новое эффектное фото Джиджи опубликовала на своей странице в инстаграме, где за ней следят более 50 миллионов пользователей в сети.

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На фотографии обнаженная Хадид прикрывает тело полупрозрачным шарфом с логотипом Burberry. Особенно соблазнительно выглядят длинные ноги супермодели.

Дополняет горячий look звезды оригинальная прическа. Также визажисты сделали яркий макияж с акцентом на глазах.

Более 4 тысяч человек оставили комментарии в заметке, среди которых были и другие знаменитости: модель VS Алексина Грэм, актриса Приянка Чопра, Йоланда Хадид и другие.

Добавим, сестру Джиджи Беллу Хадид на днях назвали самой красивой женщиной планеты, ведь согласно расчетам британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы ее черты лица близки к идеалу – 94,35% "совершенства".