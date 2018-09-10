Джиджи Хадид откровенно призналась, почему не считает сестру Беллу своей конкуренткой

23-летняя модель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид украсила обложку мартовского номера американского Elle. В интервью девушка рассказала интересные подробности из ее личной жизни и карьерного пути.

Несмотря на очень молодой возраст Джиджи Хадид удалось завоевать себе мировое признание. Она сотрудничает с лучшими брендами, представляет известные марки и выходит на подиум с легендарными крыльями "ангела" Victoria's Secret.

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Как известно, ее младшая сестра Белла также является ее коллегой и девушкам приходится делить одну отрасль. Поэтому первый вопрос от главного редактора американского Elle, не конкурируют ли они, как модели, а не как сестры. На что Джиджи ответила ей, что они наоборот учатся друг у друга.

У нас с Беллой очень разные стили. Работа, которой хочет заниматься Белла, это не та работа, которую я ищу. Во многом она вдохновляет меня,

– сказала 23-летняя Джиджи Хадид.

Также модель рассказала о своей семье и, в частности, про маму Йоланду Хадид, которая недавно сообщила о решении избавиться от имплантов и филлеров в своем организме из-за их негативного влияния. Девушка заверила, тот факт, что она росла в известной семье сыграл лишь мизерную роль в ее становлении как модели.

Я признаю, что у меня есть некоторые привилегии в этом плане, поскольку моя мама была звездой шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз". Однако люди думают, что мое детство прошло перед камерами и теперь все дается мне легко. А это совершенно не так. Да, моя мама была моделью. И когда ей было 16 лет, она переехала в США, чтобы заработать деньги для своей семьи, которая осталась в Голландии. А мой отец был беженцем и всего в жизни добился сам. Я тоже усердно работаю, чтобы мои родители могли гордиться мной,

– откровенно рассказала 23-летняя Джиджи Хадид.

Также "ангел" Victoria's Secret поделилась подробностями своего заболевания и как она его переносила. Девушка призналась, что ей поставили диагноз "Хашимото" сразу после переезда в Нью-Йорк.

Что такое Хашимото? Болезнь Хашимото, которую еще называют Тиреоидитом Хашимото, а также аутоиммунный тиреоидит – это хронический воспалительный процесс в щитовидной железе.

Обычно Хашимото бывает у людей среднего возраста, а мне поставили диагноз очень рано. В старших классах у меня участились случаи задержки воды в организме. И я всегда была уставшей. Это было трудно. Когда мне было 17 или 18 лет, мне назначили лекарства, которые многие начинают принимать, когда им под 50 (если их принимать слишком долго, это может привести к плохим последствиям). Поэтому моя мама изучила нетрадиционные методы лечения,

– рассказала Джиджи Хадид.