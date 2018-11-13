Джиджи Хадид отправилась в Токио с новой коллекцией Reebok: фото

Американская супермодель Джиджи Хадид посетила столицу Японии с официальным визитом, чтобы представить новую коллаборацию, которую они создали вместе с британским брендом спортивной одежды и обуви Reebok.

23-летнюю супермодель Джиджи Хадид в международном аэропорту Токио встречали поклонники. Звезда появилась на публике в желтой куртке с черными полосками, под которой была белая футболка с эмблемой Reebok, в черных лосинах и белых кроссовках. Волосы звезды были собраны в хвост, а как аксессуар Джиджи надела черные очки.

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На своей странице в Twitter певица опубликовала пост, что отправляется в одну из своих любимых стран и ей есть чем поделиться с поклонниками.

Headed to one of my favorite countries in the world !!!! @Reebok & I have something to share with you guys soon ! ️️️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 13 листопада 2018 р.

Впоследствии 23-летняя Джиджи написала, что находится в Токио на Всемирном дне доброты, который состоялся 13 ноября, и что каждый житель излучает очень много тепла.