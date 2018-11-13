Джиджи Хадид отправилась в Токио с новой коллекцией Reebok: фото

27 Читати новину українською
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Instagram/ @gi.hadidupdates

Американская супермодель Джиджи Хадид посетила столицу Японии с официальным визитом, чтобы представить новую коллаборацию, которую они создали вместе с британским брендом спортивной одежды и обуви Reebok.

23-летнюю супермодель Джиджи Хадид в международном аэропорту Токио встречали поклонники. Звезда появилась на публике в желтой куртке с черными полосками, под которой была белая футболка с эмблемой Reebok, в черных лосинах и белых кроссовках. Волосы звезды были собраны в хвост, а как аксессуар Джиджи надела черные очки.

Читайте также: Эмбер Херд рассказала о психических расстройствах после развода с Джонни Деппом

 

На своей странице в Twitter певица опубликовала пост, что отправляется в одну из своих любимых стран и ей есть чем поделиться с поклонниками.

Впоследствии 23-летняя Джиджи написала, что находится в Токио на Всемирном дне доброты, который состоялся 13 ноября, и что каждый житель излучает очень много тепла.

 

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид Япония
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
сегодня 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
115
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
сегодня 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
83
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
сегодня 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
118
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
693
Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
13 ноября 13:15 Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
249
Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
13 ноября 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
1649
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук