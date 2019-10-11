Джиджи Хадид показывает, как разбавить осенний образ горчичной сумкой: стильные фото

Говорят, осень – лучший сезон для того, чтобы продемонстрировать свой вкус, ведь количество вещей, которые могут сочетаться между собой, просто бесчисленное. 24-летняя модель Джиджи Хадид, похоже, поддерживает эту мысль. Знаменитой американке удалось идеально совместить осенний образ с яркой сумкой горячего оттенка.

Иногда изюминкой в ​​целостном образе может стать трендовая обувь, актуальная прическа или массивные серьги. Однако в новом сезоне, как показывает Джиджи Хадид, акцент нужно делать на яркие сумки. Тем более, если они из лакированной кожи.

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Накануне 24-летняя модель засветилась перед камерами папарацци в Нью-Йорке, продемонстрировав идеальный look, который можно надеть как на светское мероприятие, так и на встречу с друзьями. На стройной Джиджи был костюм с необычным принтом, состоящий из брюк-клеш и структурного лифа, а также пиджака-oversize цвета хаки.

Образ старшей из рода Хадид завершили лаковые бежевые ботильоны с острым носком и на круглых каблуках, а также сумка. Яркая сумка необычной формы горчичного оттенка от Chanel – must have осени 2019.