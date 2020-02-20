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Джиджи Хадид снялась в экстравагантной фотосессии для глянца: яркие фото

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Джиджи Хадид в фотосессии для журнала i-D / Instagram / @gigihadid

Американская модель Джиджи Хадид дефилирует в показах самых популярных дизайнеров современности. На днях знаменитость украсила обложку нового номера журнала i-D.

Джиджи является одной из самых востребованных моделей и не раз появлялась на страницах модных глянцев. Для I-D Хадид позировала в экстаравагантных образах.

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На своей странице в инстаграм Хадид опубликовала сообщение, в котором поделилась впечатлениями от съемки для i-D.

Это была мечта, которая осуществилась,
– написала звезда под фото.

24-летняя модель на обложке журнала предстала в вуали-сетке и необычном головном уборе голубого цвета, как у сказочного персонажа. К такому наряду также были добавлены зеленые перчатки.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид на обложке глянца i-D / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид в интересном головном уборе и зеленых перчатках / Instagram / @gigihadid

Кроме этого образа, Хадид примерила еще несколько интересных. На других фотографиях можем видеть ее в красном платье, в вуали со шляпкой в виде желтого листа капусты. Украшает ее брошь в виде морковки.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид с морковкой на голове / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
​Модель в красном платье и с желтой вуалью на голове / Instagram / @gigihadid

На других фото Джиджи позирует в длинных платьях черного и голубого цветов. Особенностью является то, что наряды держатся на девушке с помощью скотча.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид в черном платье, закрепленном скотчем / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид в голубом платье со скотчем / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Джиджи в фотосессии для журнала i-D / Instagram / @gigihadid

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Джиджи Хадид LifeStyle Стиль и мода
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