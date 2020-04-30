Джиджи и Белла Хадид устроили импровизированную фотосессию для Vogue на домашнем ранчо: фото

Американские модели-сестры Белла и Джиджи Хадид сейчас находятся на карантине на домашнем ранчо в Пенсильвании. Там звезды дистанционно приняли участие в фотосессии, которую опубликуют в американском выпуске Vogue уже в следующем месяце.

Именитый фэшн-глянец Vogue запустил интересную инициативу под названием #VoguePostcardsfromHome, что в переводе означает "Vogue-открытки из дома". Журналисты пообщались с известными моделями, в частности, Беллой и Джиджи, чтобы те рассказали о своих последних неделях в изоляции.

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Пандемия COVID-19 унесла жизни, разрушила экономику и изменила повседневную жизнь, которую мы знали. Это также показало нам, насколько мы сильны и насколько креативны даже в изоляции. Джиджи, Белла Хадид и другие модели рассказывают, как их жизни выглядели в последние недели,

– говорится в инстаграм-заметке издания Vogue.

На фотографиях можно увидеть, как Белла и Джиджи примеряли удобные домашние образы с нотками "фэшн" – пуховики-кейпы, белую рубашку, джинсы и бежевые брюки, удобную спортивную кофту и шапку, а также грубые домашние туфли. Вместе с ними в фотосессии приняли участие и животные, которые живут на их ранчо – шотландские высокогорные коровы.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментарии для журнала Vogue сестры-звезды рассказали, что они скучают по активной жизни, однако желают всем оставаться в безопасности.

Джиджи Хадид: "Мы посылаем любовь и силу всем, особенно тем, кто страдает, и людям, которые находятся на "передовой"; врачи рискуют своей жизнью каждый день, а также медработники, полицейские и люди, которые работают в продуктовых магазинах. К счастью, многие из нас могут работать из дома. Но есть много людей, которые не могут".

Белла Хадид: "Я не очень хорошо себя чувствую в одиночестве, и я такой трудоголик, что мне трудно быть в одиночестве. Недавно я приложила все свои усилия, чтобы проснуться утром и произнести мои мантры, чтобы привести в более счастливое состояние душу. Я также начала выпуск своих футболок Chrome Hearts, которые мы в конечном итоге планируем продать, чтобы пожертвовать средства одиноким матерям по всей Америке, которые сейчас борются с финансовыми проблемами. Это благословение, что мы просыпаемся здесь, на нашей ферме".

Стоит добавить, что это уже не первая фотосессия Беллы Хадид из семейного ранчо. Недавно она фотографировалась для рекламного Кампейн бренда Jacquemus, пребывая в изоляции, а также для Vogue Italy.