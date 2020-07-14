Украинская певица Ирина Федишин продолжает путешествовать по Украине. На выходных звезда посетила город Чертков, что в Тернопольской области. Она сделала несколько ярких фото, где показала свой образ.

Звезда, как всегда, опубликовала серию фотографий на личной странице в инстаграме. Она активно развивает свой аккаунт и делится с аудиторией подписчиков моментами из личной жизни, поездок, концертов и другими интересными подробностями.

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На выходных Ирина вместе с мужем и детьми отправились в очередное путешествие. Знаменитость и ее семья в течение нескольких месяцев придерживались карантина и находились в самоизоляции. После его ослабления они устраивают экскурсии по украинским городам и предпочитают активный отдых.

В Тернопольской области артистка побывала в городе Черткове. Она позировала на фоне города и показала обыденный и, в то же время стильный образ.

Ирина предстала перед камерой в светлых джинсах, белой фуболке и красной спортивной кофте. На голову надела капюшон, поскольку погода была пасмурной и прохладной. Соединила такой наряд с кроссовками красного цвета. Волосы звезда аккуратно уложила. На лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на губы, которые накрасила матовой помадой насыщенного цвета.

Ирина Федишин в джинсах и спортивной кофте / Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин в городе Черткове / Instagram / @irynafedyshyn