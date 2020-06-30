Певица Настя Каменских постоянно будоражит сеть новыми публикациями. Она знает, как привлечь к себе внимание и делает это ежедневно. Красавица поделилась зажигательным видео, на котором показала свои утренние танцы.

Ролик Каменских обнародовала на личной странице в инстаграме. Она отметила, что для отличного настроения на весь день необходимо утром подвигаться под бодрую музыку.

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Для утренней зарядки артистка выбрала жаркий образ, которым подчеркнула стройную фигуру. Она неоднократно диктовала тренды украинским модницам и этот аутфит не стал исключением.

NK предстала перед камерой в стильных джинсовых шортах и ​​белой футболке с анималистическим принтом, а именно – изображением тигра. Дополнила свой look серьгами-кольцами с камнями. Волосы Настя уложила в привычные кудри и оставила их распущенными. На лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула естественную красоту.

Танцы утром под бодрую музыку – это то, что дарит классное настроение на весь день. И еще это замечательное кардио,

– написала в заметке звезда.