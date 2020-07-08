Голливудский актер обнародовал шокирующие методы воспитания. Джонни Депп, который длительное время употреблял наркотики, решил, чтобы дочь Лили-Роуз попробовала марихуану под его контролем и поняла, как негативно она влияет на организм. Инцидент произошел, когда девочке было всего 13 лет.

Вчера, 7 июля, начался трехнедельный судебный процесс в деле Джонни Деппа против британского таблоида The Sun. Во время первого заседания актер поделился деталями личной жизни и раскрыл методы воспитания 21-летней дочери Лили-Роуз от брака с Ванессой Паради. Как информирует Daily Mail, звездный отец довольно радикальный, ведь решил показать пагубное влияние наркотиков модели еще в подростковом возрасте.

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Судя по всему, Джонни Депп не хотел, чтобы его дочь повторила его судьбу, ведь уже в 14 лет он перепробовал множество наркотиков. Поэтому отец самостоятельно дал 13-летней Лили-Роуз марихуану, чтобы она поняла, какой вред наносят организму психотропные вещества.

Неизвестно, как девочка расценила такой поступок папы и продолжила ли употреблять наркотики. Однако сейчас она успешная модель, которая становится звездой самых престижных подиумов мира и лицом модных глянцев.

Что известно об употреблении наркотиков Джонни Деппом?

Голливудский актер впервые попробовал психотропный препарат в 11 лет. Тогда мама попросила его принести таблетку, а он проглотил одну и осознал, что она помогла ему избавиться от боли. Он также всегда восхищался писателями Джеффри Чосером и Томасом де Квинси, которые употребляли опиум.

Во время семейной жизни с матерью Лили-Роуз французской певицей Ванессой Паради он постоянно употреблял запрещенные вещества. Однако начать трезвый образ жизни ему помог рок-музыкант Элтон Джон в 2012 году после развода с женой. Адвокат Джонни Деппа обнародовал письмо к музыканту, который актер написал ему после 100-дневного перерыва от алкоголя и наркотиков.