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Джонни Депп представил доказательства, что именно он был жертвой побоев супруги Эмбер Херд

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Джонни Депп и Эмбер Херд: судебное дело / people.com

В суде продолжают изучать все детали скандального дела Джонни Деппа и Эмбер Херд. Звезды провели в браке всего 2 года и за это время стали жертвами домашнего насилия. Каждый раз они приводят новые доказательства, требуя от бывшего партнера компенсации.

Как сообщает The Daily Mail, в 2019 году 56-летний Джонни Депп подал очередное заявление в суд за клевету. Он заявил: его бывшая жена Эмбер Херд дает ложные показания в суде и врет, когда говорит, что именно она была жертвой домашнего насилия. Поэтому голливудский актер решил обнародовать детали разговора, которые свидетельствуют об обратном.

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По данным журналистов, запись была сделана в 2015 году, когда актеры только поженились. Джонни Депп и Эмбер Херд пытались обсудить проблемы в браке, переросшие в очередной конфликт с бранью. Мужчина заявил, что вынужден уходить из собственного дома, когда его 33-летняя возлюбленная становится "маниакально злой".

"Я не собираюсь драться с тобой. Ты, ч*рт возьми, ударила меня прошлой ночью... Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом: я до смерти боюсь, что мы устроим где-то место преступления... Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем", – говорил на записи Джонни Депп.

Интересно, что Эмбер Херд, которая в суде доказывает обратное, признала свою вину. Джонни Депп попросил ее больше не бросать в него столовые предметы и банки, на что она ответила, что эти действия ничего не значат, ведь в такие моменты Эмбер сама не своя.

Я била тебя... Не знаю, что произошло. Но ты в порядке... Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит... Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума,
– объяснила Эмбер Герд в записи.

Актриса не знала, что у Джонни Деппа есть запись этого разговора, поэтому пока не прокомментировала резонанс в сети и СМИ. А вот адвокат актера уже заявил, что эти доказательства свидетельствуют о том, что Эмбер Херд могла все это время притворяться жертвой домашнего насилия.

"Эти записи, содержащие признание Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии", – заявил адвокат Деппа.

Что известно о браке Деппа и Херд?Актерская чета Джонни Депп и Эмбер Херд пробыли в браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии, которое она обнародовала в престижном журнале. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга 7 миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.

После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не поднимал руку на свою экс-супругу и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства о своей невиновности перед бывшей женой.

Впоследствии СМИ стало известно о романе Деппа с молодой россиянкой, но эти отношения быстро закончились. А вот у Эмбер Херд было немало бойфрендов после развода, а сейчас находится в отношениях с кинорежиссером Бьянке Бутии. 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Эмбер Херд Джонни Депп Голливуд
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