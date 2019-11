Джонни Депп спродюсирует новый мюзикл о Майкле Джексоне

Голливудский актер Джонни Депп, который до сих пор переживает громкий развод с Эмбер Герд, взялся продюсировать мюзикл о Майкле Джексоне, в котором рассказчиком выступит перчатка певца.

Как пишет издание Page Six, постановка называется "For The Love Of A Glove: An Unathorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove" ( "Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой").

Рассказчиком рассказа станет белая перчатка Майкла Джексона, которую он носил на левой руке. Автором сценария мюзикла выступил Джульен Нитцберг, который придумал эту концепцию 17 лет назад. Но Джонни Депп оказался первым, кто согласился спродюсировать мюзикл.

Кроме того, у "For The Love Of A Glove" перчатка не только заговорит, но и споет. В мюзикле также будут показаны сцены, которые описываются в скандальном фильме "Покидая Неверленд".

Давайте так. Во всем, в чем обвиняли Джексона, виновата его перчатка, которая на самом деле – пришелец из космоса, который питается кровью мальчиков девственников,

– предложил сценарист для мюзикла.

Добавим, что знаменитая перчатка Майкла Джексона была продана в 2009 году на аукционе за 350 тысяч долларов.



Майкл Джексон