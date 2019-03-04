Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском через месяц после свадьбы

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Илон Маск и Эмбер Херд
Илон Маск и Эмбер Херд / people.com

Скандальная экс-пара Голливуда Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают открывать для своих поклонников интимные подробности их прошлого. Так, накануне 55-летний Депп заявил, что его бывшая жена изменяла ему с Илоном Маском сразу после их бракосочетания.

Недавно иностранные таблоиды взорвала новость об иске Джонни Деппа в суд на его бывшую жену Эмбер Херд. После этого адвокат голливудской звезды заявил, что она не будет молчать в ответ на его беспочвенные обвинения. Однако на этом их спор не завершился. Джонни Депп признался изданию People, что его бывшая жена изменила ему через месяц после свадьбы.

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Как утверждает звезда "Пиратов Карибского моря", когда он был на съемках, Эмбер по нему не скучала. В то время она встречалась с основателем компании Tesla. А также Илон Маск был в доме Деппа в тот момент, когда она заявляла о насилии и предъявляла снимки с доказательствами.

Что известно об отношениях Илона Маска и Эмбер Херд?
Звезды начали встречаться в 2016 году. Слухи об их романе они подтвердили, опубликовав совместные фото в сети. Однако после года отношений знаменитости расстались. Илон Макс болезненно переносил расставание и в одном из интервью признался, что решение приняла Эмбер Херд. Он отметил, актриса была его настоящей любовью.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Эмбер Херд Джонни Депп Звездные романы
Источник: 24 Канал
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