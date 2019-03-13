Джордж и Амаль Клуни посетили прием в Букингемском дворце: очаровательные фото

После многочисленных слухов о разводе голливудской пары Амаль и Джорджа Клуни, влюбленные уже второй раз демонстрируют свои теплые чувства на официальном мероприятии. На этот раз они стали гостями Букингемского дворца на праздничном ужине.

Мероприятие состоялось в поддержку благотворительного фонда Prince's Trust принца Чарльза – сына королевы Елизаветы II, который и пригласил знаменитых гостей: супругов Клуни, Бенедикта Камбербэтча, Люка Эванса, Тэмзина Эджертона, Джоша Хартнетта и Чиветела Эджиофора. Стоит добавить, что благотворительный фонд часто сотрудничает с знаменитыми послами, такими как Том Харди и Идрис Эльба, чтобы повышать заинтересованность людей к работе организации.

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Гости мероприятия фонда Prince's Trust в Букингемском дворце / Getty Images

Для светского мероприятия несравненная правозащитница Амаль Клуни надела белое платье в пол с накидкой на одно плечо. Ее декольте было открытым и одновременно сдержанным. Свой образ она завершила бежевым клатчем, легко уложенными волосами и сияющим макияжем. Джордж Клуни надел классический смокинг, что прекрасно дополнил парный look.



Джордж и Амаль Клуни здороваются с принцем Чарльзом / Getty Images



Джордж и Амаль Клуни / Getty Images

Какие слухи были в СМИ про Амаль и Джорджа Клуни?

В начале февраля в сети появилась информация, что знаменитая пара сейчас переживает нелегкие времена. Сначала речь шла о переезде Амаль с детьми в Италию после большого конфликта в Великобритании. Впоследствии стало известно, что Джордж Клуни сам живет в США в Лос-Анджелесе и даже не отпраздновал годовщину свадьбы с женой, потому что та была в Нью-Йорке с детьми. В течении нескольких месяцев пару не видели вместе и только в декабре 2018-го они впервые посетили светское мероприятие. Сами же супруги все вопросы журналистов о разводе отрицали.



Стоит напомнить, что супруги Клуни узаконили отношения в сентябре 2014 года. С тех пор пара была образцом для многих в Голливуде. Во время каждого публичного выхода звезды не скрывали своих чувств и поддерживали друг друга. Джордж и Амаль воспитывают двух детей – 1-летних двойняшек Эллу и Александра.