Джордж и Амаль Клуни живут отдельно и планируют развестись, – СМИ

13 Читати новину українською
Джордж и Амаль Клуни живут отдельно
Джордж и Амаль Клуни живут отдельно / www.harpersbazaar.com

Джорджа и Амаль Клуни считают не самым образцовым супружеством Голливуда. Однако семейная идиллия пары сейчас находится под угрозой: по информации западных СМИ, они уже почти полгода не живут вместе.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, Джордж и Амаль Клуни еще с лета 2018-го не появлялись вместе на публике. Все потому, что пара переживает нелегкие времена.

Читайте также: Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 ярких идей

По словам инсайдеров, супруги решили на некоторое время пожить в разных домах. Причиной для этого стал спор, который вспыхнул между Джорджем и Амаль в Великобритании. Юрист собрала свои вещи и с тех пор живет вместе с детьми в Италии.

"Джордж и Амаль спорят из-за разного образа жизни каждого. Слухи об их разрыве ходят несколько месяцев. Она занимается юридическими делами, он – играет. Они как масло и вода, не могут соединиться, и уже поговаривают о возможной борьбе за детей", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, инсайдер утверждает, что Амаль Клуни не приехала к мужу на Хэллоуин и на годовщину свадьбы.

Он вместе с друзьями праздновал годовщину в Лос-Анджелесе, когда она находилась с детьми в Нью-Йорке, участвуя в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Все говорят, что Джордж заявил Амаль, что хочет развестись,
– заявил инсайдер.

Сейчас Джордж Клуни воздерживается от посещения семейного дома в Италии якобы из-за насыщенных съемок. Однако голливудского актера не раз замечали на шумных вечеринках. В то же время Амаль Клуни тоже не проводит время в одиночестве: она уже несколько раз отдыхала в компании своей подруги Синди Кроуфорд. 

Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. С тех пор пара была образцом для многих в Голливуде. Во время каждого публичного выхода звезды не скрывали своих чувств и поддерживали друг друга. Джордж и Амаль воспитывают двух детей – 1-летних двойняшек Эллу и Александра.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Джордж Клуни Амаль Клуни
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
сегодня 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
23
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
сегодня 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
96
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 11:20 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 29947
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
сегодня 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 130
Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
3 февраля 19:01 Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
535
4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
2 февраля 12:25 4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
417
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук