Джордж и Амаль Клуни живут отдельно и планируют развестись, – СМИ

Джорджа и Амаль Клуни считают не самым образцовым супружеством Голливуда. Однако семейная идиллия пары сейчас находится под угрозой: по информации западных СМИ, они уже почти полгода не живут вместе.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, Джордж и Амаль Клуни еще с лета 2018-го не появлялись вместе на публике. Все потому, что пара переживает нелегкие времена.

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По словам инсайдеров, супруги решили на некоторое время пожить в разных домах. Причиной для этого стал спор, который вспыхнул между Джорджем и Амаль в Великобритании. Юрист собрала свои вещи и с тех пор живет вместе с детьми в Италии.

"Джордж и Амаль спорят из-за разного образа жизни каждого. Слухи об их разрыве ходят несколько месяцев. Она занимается юридическими делами, он – играет. Они как масло и вода, не могут соединиться, и уже поговаривают о возможной борьбе за детей", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, инсайдер утверждает, что Амаль Клуни не приехала к мужу на Хэллоуин и на годовщину свадьбы.

Он вместе с друзьями праздновал годовщину в Лос-Анджелесе, когда она находилась с детьми в Нью-Йорке, участвуя в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Все говорят, что Джордж заявил Амаль, что хочет развестись,

– заявил инсайдер.

Сейчас Джордж Клуни воздерживается от посещения семейного дома в Италии якобы из-за насыщенных съемок. Однако голливудского актера не раз замечали на шумных вечеринках. В то же время Амаль Клуни тоже не проводит время в одиночестве: она уже несколько раз отдыхала в компании своей подруги Синди Кроуфорд.

Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. С тех пор пара была образцом для многих в Голливуде. Во время каждого публичного выхода звезды не скрывали своих чувств и поддерживали друг друга. Джордж и Амаль воспитывают двух детей – 1-летних двойняшек Эллу и Александра.