Джулия Робертс имеет сутки на спасение сына: в прокат выходит драма "Возвращение Бена"

51-летняя Джулия Робертс, которая является обладательницей премии Оскар, сыграла главную роль в экшн-драме "Возвращение Бена". Долгожданная кинолента выйдет на большой экран в четверг 7 марта.

Одна из самых ожидаемых кинолент 2019 года готовится к большому выходу в прокат. Фильм, режиссером которого является Питер Хеджес, поднимает общественно важные темы, касающиеся зависимости от алкоголя, наркотиков или чего-либо другого, что может повлиять на родных.

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Любящую маму, которая принимает сына, сбежавшего из реабилитационного центра, сыграла оскароносная Джулия Робертс. Ее сына-подростка, страдающего от зависимости, сыграл сын режиссера фильма Лукас Хедженс. Джулия уверяет, что фильм, в котором она снялась, указывает на важные темы, которые могут разрушить семью.

Хеджес написал очень трогательную историю. Фильм поднимает тему, которая волнует семьи всего мира: как зависимость – от алкоголя, наркотиков, чего угодно – может повлиять на жизнь близких, погубить всю семью,

– подтвердила Джулия Робертс.

А режиссер фильма Питер Хеджес утверждает, что 51-летнюю актрису утвердили на главную роль не просто так.

Джулию с нашей героиней, Холли Барнс, связывает многое. Они – матери. Матери, которые никогда не оставят своего ребенка в беде, несмотря ни на что... Когда мы получили согласие от Робертс, мое сердце колотилось, я был очень взволнован. Джулия Робертс – моя любимая актриса. Она невероятно умная, страстная и, как я узнал во время съемок, одна из самых опытных актрис, с которым я когда-либо работал. Робертс обожают миллионы,

– говорит о Джулии Робертс Питер Хедженс.



Джулия Робертс в фильме "Возвращение Бена" / Пресс-служба

По сюжету фильма, Бен Барнс возвращается домой накануне Рождества. Парень сбежал из реабилитационного центра. Мама Холли, которой пришлось пережить немало горя из-за него, без сомнений тепло принимает сына. Однако быстро понимает, что в поведении Бена ничего не изменилось. Он, как и раньше, может причинить боль и наломать дров. У любящей матери будет 24 часа, за которые она должна уберечь сына от опасности. Однако, спасая тех, кого любим, можно зайти слишком далеко.

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