Джулия Робертс возглавила список лучших актеров 2018 года по версии The New York Times
Старейшая газета США назвала имена лучших актеров, которые отличились профессиональными вкладам в мире кино, и сняла с ними красивые короткометражные эпизоды. В список двенадцати лучших актеров вошли Джулия Роберст, Эмма Стоун, Тони Коллетт и другие.
Имена двенадцати голливудских актеров, что стали победителями в этом рейтинге, ежедневная газета The New York Times опубликовала на своем сайте.
Читайте также: "Грэмми-2019": объявлены номинанты музыкальной премии
Также американское издание организовало съемку победителей в серии танцевальных роликов. Поставновки для голливудских звезд организовывал хореограф-резидент Нью-Йоркского балета Джастин Пэк. Актеры сыграли обычных персонажей в будничных ситуациях, например, переполненный вагон метро, ожидание в кабинете к врачу, неожиданный ливень. Однако они показали, как нужно, казалось бы, ужасный момент воспринимать с позитивом и он сразу станет волшебным.
Лучшие актеры 2018 года
Джулия Робертс
Тони Коллетт
Кит Станфилд
Гленн Клоуз
Реджина Голл
Итан Хоук
Элси Фишер
Пихта Апарисио
Ю А Ин
Эмма Стоун
Оливия Колман
Рейчел Вайс