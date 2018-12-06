Джулия Робертс возглавила список лучших актеров 2018 года по версии The New York Times

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Джулия Робертс
Джулия Робертс / Instagram/ @juliaroberrts

Старейшая газета США назвала имена лучших актеров, которые отличились профессиональными вкладам в мире кино, и сняла с ними красивые короткометражные эпизоды. В список двенадцати лучших актеров вошли Джулия Роберст, Эмма Стоун, Тони Коллетт и другие.

Имена двенадцати голливудских актеров, что стали победителями в этом рейтинге, ежедневная газета The New York Times опубликовала на своем сайте.

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Также американское издание организовало съемку победителей в серии танцевальных роликов. Поставновки для голливудских звезд организовывал хореограф-резидент Нью-Йоркского балета Джастин Пэк. Актеры сыграли обычных персонажей в будничных ситуациях, например, переполненный вагон метро, ожидание в кабинете к врачу, неожиданный ливень. Однако они показали, как нужно, казалось бы, ужасный момент воспринимать с позитивом и он сразу станет волшебным.

Лучшие актеры 2018 года

Джулия Робертс
Тони Коллетт
Кит Станфилд
Гленн Клоуз
Реджина Голл
Итан Хоук
Элси Фишер
Пихта Апарисио
Ю А Ин
Эмма Стоун
Оливия Колман
Рейчел Вайс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: Lifestyle
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