Дзидзьо записывает свою версию гимна Украины: впечатляющее видео

Певец Михаил Хома, больше известный под псевдонимом Дзидзьо, записал свою версию гимна Украины с молодежным симфоническим оркестром и дирижером Оксаной Лынив.

Согласно информации журналистки 24 канала, кроме гимна "Ще не вмерла Україна", будет новая версия и духовного гимна "Боже єдиний нам Україну храни".

К слову: Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

Участие в записи приняли более 70 человек. Записывать его будут тремя частями – сначала оркестр, хор, а затем Михаил Хома в студии после нового года споет слова гимна.

По словам певца, такая идея возникла после того, как он исполнил гимн на стадионе в Харькове перед футбольным матчем Украина – Литва. После этого люди активно комментировали выступление, а он со слезами на глазах перечитывал положительные отзывы.

Вот именно комментарии меня и зажгли. Насколько людям важно, как исполнять гимн. Гимн Украины должен быть таким эмоциональным, потому что мы эмоциональный народ, украинцы,

– отметил Михаил Хома.

Певец надеется, что гимн в его исполнении станет основным.

Смотрите видео записи гимна Украины в новом исполнении: