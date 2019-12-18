Единение с природой: Настя Каменских позировала полностью обнаженной

Украинская певица, которая любит эпатировать своими откровенными образами, опубликовала соблазнительное фото с отдыха в Мексике. На нем девушка позирует без белья, повернувшись спиной к фотографу. Ее поклонники остались спокойными, что отныне автором всех провокационных фотографий звезды является ее муж Потап.

Популярная певица, которая позиционирует себя в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом NK, часто делится личным на страницах социальных сетей. Девушка любит откровенные образы, которые наиболее выгодно демонстрируют ее подтянутое тело.

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Сейчас Настя Каменских находится на отдыхе в Мексике вместе со своим любимым Потапом. Исполнительница решила сразу поделиться снимками с отпуска. На фото она позирует обнаженной в ванной на качелях с красным цветком в волосах. На фотографии можно заметить соблазнительные очертания тела звезды в зеркале.

Таким образом исполнительница пыталась подчеркнуть естественность женщины, которая обязательно должна прислушиваться к собственному телу, чтобы понять свой внутренний мир.

Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, обиды, эмоции, чувства и энергия. Женщина – это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос,

– написала звезда под фото.

К счастью, автором такого эротического кадра выступил Потап, который поддерживает стремление жены демонстрировать прелести собственного тела. Каменских, которая активно занимается спортом и неизменно придерживается правильного питания, часто красуется перед объективами камер в полуобнаженном виде.