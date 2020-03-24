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Екатерина Бужинская надела пиджак на голое тело: сексуальные фото

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Украинская певица Екатерина Бужинская взбудоражила сеть. Артистка опубликовала серию сексуальных фото, на которых появилась в пиджаке без нижнего белья.

Снимки появились на инстаграм-странице Екатерины Бужинской и сразу же вызвали восторг у поклонников звезды. Артистка позировала перед камерой в достаточно вызывающем образе: черно-красном пиджаке и шляпе с прозрачными полями от Dior. Сексуальности Екатерине Бужинской добавляло отсутствие нижнего белья и довольно глубокий вырез одежды. Поэтому все подписчики блога певицы могли увидеть ее пышный бюст.

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Кроме этого, Екатерина Бужинская решила сделать яркий макияж и волнистые волосы, что привлекло внимание пользователей сети.


Екатерина Бужинская / Instagram / @buzhynska

Уже в заметке артистка призналась, что готовит для поклонников музыкальный сюрприз. Однако какой проект сексуально анонсировала Екатерина Бужинская, пока неизвестно.

"Дорогие мои поклонники! Я очень скучаю по живому общению с вами, по выступлениям на сцене, по вашим аплодисментами... Очень надеюсь, что эта "неволя" скоро закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни, любимой работе, приятным встречам. Я готовлю для вас музыкальный сюрприз. И верю в лучшее!" – написала она к обольстительным фото.


Екатерина Бужинская в сексуальном пиджаке / Instagram / @buzhynska

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Стиль и мода
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