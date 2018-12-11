Екатерина Бужинская показала семейный отдых в горах: редкие фото

Известная украинская певица Екатерина Бужинская любит хвастаться яркими кадрами из своих гастрольных будней. Однако в последний день января артистка решила показать еще и свою семью – мужа Димитара Стойчева и двойняшек Дмитрия и Екатерину.

Несмотря на насыщенный график и большое количество проектов Екатерина Бужинская решила устроить семейный отдых. Для этого звезда выбрала заснеженную Болгарию. Эта страна для семьи Екатерины Бужинской – особая, ведь ее муж, бизнесмен Димитар Стойчев, родом оттуда.

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Звездная пара вместе с двойняшками весело провели время на одном из горнолыжных курортов. Согласно фото, Екатерина Бужинская не становилась на лыжи, а катала своих 2-летних малышей на санках.

Перед камерой известная певица предстала в белом зимнем образе, который дополнила милыми наушниками и небольшим рюкзаком. Стильные очки завершили ее look.

Лучшее времяпрепровождения – с родными! Мои малыши и белокурая мама,

– нежно подписала фото Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская на семейном отдыхе в Болгарии

Вероятно, автором фото была старшая дочь певицы от предыдущего брака – Елена. Девочка часто появляется в блоге звездной мамочки и, судя по фото, имеет очень тесные отношения с Екатериной Бужинской.