Екатерина Кухар показала естественную красоту: фото балерины без макияжа

Украинская прима-балерина, судья телепроекта "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар каждый раз поражает поклонников изысканными образами. На этот раз она опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

Екатерина Кухар является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Танцовщица строгая, но одновременно нежная и хрупкая. На странице в инстаграме знаменитость поделилась кадрами из Франции, на которых позирует без макияжа.

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Прима-балерина отправилась на очередные гастроли. Весеннюю пору знаменитость встречает в ромнатичной Франции. На снимках, которые распространила Екатерина, она позирует на фоне живописного французского городка Санари-сюр-Мер. Одета в серые брюки и кофту, а также широкую накидку коричневого цвета.

Особенностью фотографий стало то, что звезда изображена на них без макияжа. Волосы танцовщицы уложены в легкие локоны.

Санари Сюр Мер – это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и, особенно, рождественскими иллюминациями. Также это столица немецкого изгнания. Если рассматривать мемориальные таблички на домах города (их около 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке – загадка,

- рассказала о волшебном городке Екатерина Кухар.