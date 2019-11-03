Екатерина Кухар показала, как выглядела бы современная Кармен: пикантные фото

Украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами 2019" Екатерина Кухар снялась в эффектной фотосессии. Знаменитая танцовщица перевоплотилась в Кармен, показав, как бы она выглядела в современной жизни.

Как сообщает ТСН, съемки состоялись перед премьерным показом спектакля "Кармен-сюита" в Киеве. Поэтому для фотосессии Екатерина Кухар выбрала наряд, в котором героиня предстала бы в современной жизни. Прима-балерина примерила черное боди, колготы в сетку и пуанты.

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Я очень люблю этот образ в балете. Мне кажется, что современная Кармен может быть очень разной. И в длинном белом платье, и в черном боди. Но она всегда с гордо поднятой головой, как в балете, так и в жизни,

– отметила Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар в образе Кармен / ТСН

Автором фотосессии был Аркадий Курта, создавший собственное видение современной Кармен. Художник учел и мысли Екатерины Кухар, сняв ее вблизи и сделав акцент на руках и взгляде.

"Кармен – это женщина-протест, вызов, в балете. Это читается в резких и четких движениях, с острой современной пластикой. Это акцент на руках, словно сама Кармен говорит: "Смотрите на мои руки! Ради вашей же безопасности!". Это насмешка, которую можно увидеть в движении плеч и взгляде. Текст в балете Кармен – это контраст, где женственность и сексуальность идут параллельно", – добавила Екатерина.



Прима-балерина Екатерина Кухар / ТСН

Что известно о спектакле "Кармен"?Впервые спектакль показали зрителям в 1967 году. Над созданием сюжета и образа Кармен работали несколько человек, среди которых – балерина Майя Плисецкая. Однако спектакль о зажигательной испанке чиновники резко раскритиковали из-за чрезмерной сексуальности движений и откровенных нарядов. В то же время зрители восприняли "Кармен-сюиту" с овациями. Спектакль и до сих пор имеет немалый успех в мире и каждый раз отмечается аншлагами.