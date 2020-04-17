Екатерина Кухар показала оригинальную паску в виде единорога: фото

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар активно готовится к Пасхе вместе с детьми и мужем. Женщина показала, как они украсили дом к празднику и необычную паску.

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов приобщились к числу знаменитостей, которые поделились процессом приготовления к празднику Пасхи. Звездные супруги вместе с детьми – Тимой и Настей – показали ТСН.ua пасочку и украшения для пасхального стола.

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Паску Екатерина не пекла, а заказала в пекарне. А вот уже декорировала ее вместе с детьми. Им очень понравился такой процесс, ведь создавали пасочку в виде мифического существа – единорога. Получилось очень красиво и оригинально.



Паска Екатерины Кухар в виде единорога / Фото: ТСН.ua

В нашей семье очень любят Пасху, атмосферу праздника, его запах сдобы, ощущение покоя и время, когда семья все делает вместе. Самое прекрасное в любом празднике – это подготовка к нему. Мы всегда украшаем дом, покупаем пасхальных зайчиков, подставочки, подсвечники и многое другое. Обязательно красим яйца, чтобы потом с детьми устроить битву,

– рассказала балерина.



Екатерина Кухар с детьми готовятся к Пасхе / Фото: ТСН.ua

Семья расставила в доме праздничную атрибутику: свечи, зайчики и различные украшения. Поскольку в этом году Пасху отмечают в узком семейном кругу, то решили создать хорошую атмосферу праздника.



Подготовка семьи Екатерины Кухар к Пасхе / Фото: ТСН.ua

Екатерина Кухар с семьей готовятся к Пасхе: смотрите видео онлайн