Екатерина Кухар рассказала, как относится к эпатажным выступлениям MARUV на "Танцах со звездами"

Участие российской гастролерши MARUV в развлекательном шоу "Танцы со звездами 2019" вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Еще больше неприязни певица получает из-за своего эпатажного образа и откровенных постановок. На днях судья проекта и прима-балерина Екатерина Кухар откровенно призналась, как относится к танцам артистки.

В интервью "Фактам" она рассказала, что получила от MARUV два пикантных подарка. На дебютном эфире артистка вручила всем звездным судьям кружевное белье, а во втором – принесла Екатерине Кухар книгу с эротическим контентом. Прима-балерина смутилась от упоминания о подарке.

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"Можно я не буду говорить название этой книги? Скажем так, это издание с фривольностями", - призналась Екатерина Кухар.

И если выходки MARUV вызывают у звездного судьи улыбку, то ее дебютное выступление не было уместным для шоу "Танцы со звездами". На сцену артистка вышла в латексе, белых трусах и на больших каблуках. Такой вид и сам танец были, по мнению Екатерины Кухар, слишком откровенными.

Не скажу, что я слишком консервативна. Но тем не менее на эфире присутствовал мой ребенок, знаю, многие дети любят этот проект, и не уверена, что хотела бы, чтобы они видели такой номер. В конце концов, я отвечаю за красоту и эстетику на этом шоу. В хореографии MARUV не хватало интеллигентности. Я догадывалась, что может быть провокация, но она могла быть красивой,

- заявила Екатерина Кухар.

Во втором выпуске зрители могли увидеть венский вальс в исполнении MARUV и ее партнера Джея. Нетипичную постановку похвалила Екатерина Кухар и объяснила, что эпатажная певица приложила много усилий, чтобы показать номер на паркете.

"Я похвалила ее. Она сделала шаг вперед. MARUV исполнила хореографические па на каблуках, знаю, как это сложно. Я просто простимулировала ее, ведь она сделала то, что ей не свойственно. MARUV однозначно яркий персонаж. И надо признать, что у нее очень хорошая координация, а это одна из важнейших вещей в танце. Координация дается нам от рождения и изменить ее очень сложно", – добавила Екатерина Повар.

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