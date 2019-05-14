Екатерина Кухар сыграет в украинском фильме "Преданная": подробности

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Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / / Elle

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар примет участие в новом отечественном проекте. Танцовщица Национальной оперы Украины сыграет близкую для нее роль в новом фильме "Преданная". Премьера кинокартины запланирована на 2020 год, однако съемки уже активно проходят в нескольких городах Украины.

Съемки бестселлера "Феликс Австрия" в полном разгаре уже больше месяца. Однако создатели кинокартины не прекращают удивлять фанатов, которые отчаянно ждут премьеру. Так, недавно на официальной странице фильма "Преданная" в Facebook поклонникам сообщили о новой героине, которая сыграет важную роль в ленте.

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Ею оказалась прима-балерина украинской оперы Екатерина Кухар. Знаменитая танцовщица и требовательная судья проекта "Танцы со звездами" сыграет роль артистки передвижного театра. Со сцены с загадочной героиней начнется основная сюжетная история, а сама Екатерина будет выполнять сложные трюки в своей новой роли.

Моя роль связана с ощущением полета, актерской игрой и даже выполнением опасных трюков, именно поэтому я еще дополнительно работала с каскадерами. Подготовка к съемкам принесла массу удовольствия, поскольку мне присущи нотки азарта и адреналина. Искать вдохновения не пришлось, оно всегда со мной,
– прокомментировала свою роль Екатерина Кухар.

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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