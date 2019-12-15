Екатерина Осадчая показала, как украсила новогоднюю елку: очаровательные фото

Украинские звезды усиленно готовятся к новогодним праздникам. Так, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как будет выглядеть их праздничное дерево.

Соответствующие фото появились на инстаграм-странице супругов. Екатерина Осадчая призналась, что учла символику и традиции празднования 2020 года. Поэтому в год металлической мыши она выбрала белые, серебристые и голубые украшения, и декорировала елку стильными гирляндами.

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В своем блоге телезвезда решила показать, как проходил процесс украшения. На кадре Екатерина Осадчая предстала в роскошном красном платье и без макияжа, доказав, что и дома выглядит непревзойденно.

Грядущий год белой металлической мыши, а семьям советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических цветах. Где-то еще прочитала и про золотую мышь, но мы уже решили, что наша елка будет белой,

– поделилась Екатерина Осадчая.

Не удержался от публикаций фото и ее муж Юрий Горбунов. Актер и телеведущий показал несколько фотографий, сделанных в их столичном особняке. Согласно кадрам, 2-летний сын Иван не участвовал в декорировании елки.

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