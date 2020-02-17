Елена Мозговая раскритиковала участников Нацотбора Евровидение-2020

Известная продюсер Алена Мозговая публично прокомментировала второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2020. В шоу участвовал ее муж David Axelrod, поэтому знаменитая украинка была зрительницей грандиозного вокального проекта. В сети она поделилась впечатлениями от Нацотбора, раскритиковав некоторых из участников.

Соответствующее сообщение Елена Мозговая разместила на официальной фейсбук-странице. По словам продюсера, некоторые из участников Нацотбора показали неудачное выступление, ведь не попадали в ноты. О ком именно идет речь, Алена Мозговая решила не уточнять.

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"Пересмотрела вчерашний эфир... Потому немного не поняла вчера... Ну да, петь песню, или простите, песня – это когда хотя бы припев есть, а так назовем это треком. Так вот, петь трек в три ноты и ни в одну не попасть, то действительно нужно иметь большой талант. Но, как говорится, на вкус и цвет, фломастеры все таки разные", – заявила она.

Пост Елены Мозговой напомнил комментарий судьи Нацотбора Виталия Дроздова. Оценивая выступление группы MOONZOO и рэпера F.M.F. Sure он признался, что песня несколько странная для Евровидения. Танцевальную композицию, которую сами артисты относят к Sad Dance, Виталий Дроздов назвал треком и предположил, что именно в Европе у такого творчества может быть огромный успех. В следующий этап конкурса MOONZOO не попали.

Песня странная, у нее очень сложная структура. Такое, пожалуй, редко называют песней, потому что это трек. Вы на этом конкурсе немного белая ворона, потому что конкурс песен, а не конкурс треков. Но мне нравится, что вы здесь, потому что такая музыка тоже должна быть представлена ​​украинцам. Мне кажется, что в Европе такую ​​музыку будут ценить больше, чем в Украине,

– отметил Виталий Дроздов.

MOONZOO feat F.M.F. Sure – Maze на Нацотборе Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

В то же время Елена Мозговая решила публично поддержать другую участницу Нацотбора – Элину Иващенко. Вокалистка не стала финалисткой шоу, однако поразила звездных экспертов своим выступлением. Елена Мозговая пожелала певице успеха и побед и не сдерживала своего восторга от ее творчества.

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"Элина Иващенко, Вадим Лисица, от всей души мы желаем вам удачи и больших побед, все впереди и мы верим, что ваш творческий тандем уже совсем скоро покажет еще более фантастические результаты. Имели бы за честь быть вместе с вами и в этом финале. Вы крутые и вы о музыке", – написала она.

Элина Иващенко – Get Up на Нацотборе Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

Муж Елены Мозговой David Axelrod выступил на Нацотборе Евровидение-2020 с лирической балладой, которую посвятил любимой и их совместной дочери. Однако участие талантливого артиста обернулось серией скандалов. В сети нашли трек 1988 года, который очень напоминал авторскую композицию David Axelrod. Поэтому финалиста Нацотбора заподозрили в плагиате.

Кроме этого, бывшая менеджер певца заявила, что имя Владимир Ткаченко сменил для того, чтобы не выплачивать долги. Она даже подала в суд на артиста. Процесс, по словам Елены Мозговой, завершился победой David Axelrod, и комментировать резонансное заявление продюсер возьмется после консультации с юристами.