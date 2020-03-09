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Елена Зеленская осуществила выход в брендовой одежде: сколько стоит образ первой леди

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Сегодня, 9 марта, Украина чтит память выдающегося писателя Тараса Шевченко. Президент и первая леди осуществили совместный выход, чтобы возложить цветы к памятнику Великого Кобзаря. Однако публичное появление Елены Зеленской вызвало большой резонанс и в модной индустрии.

Елена Зеленская успела завоевать звание самой стильной первой леди за историю независимости Украины. Она даже поражала утонченным вкусом не только наших соотечественников, но и международную фэшн-индустрию. Среди ее гардероба есть вещи как демократичных брендов, так и модельеров с мировым именем.

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Сегодня, 9 марта, вместе с женой Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве по случаю 206 годовщины со дня рождения Кобзаря. Событие вызвало большой резонанс в прессе. Поводом для обсуждения стал образ первой леди.

Елена Зеленская для публичного появления выбрала стильный тренч песочного цвета, который объединила с черными классическими брюками и лакированными туфлями на каблуках в тон к наряду. Модные эксперты зафиксировали, что этот look обошелся ей в кругленькую сумму. Так, стильный тренч и бежево-черная обувь – новая коллекция итальянского дома моды Prada. Стоимость туфель составляет 20 тысяч гривен, а тренча – более 55 тысяч гривен.


Елена Зеленская осуществила выход в брендовой одежде / Фото "Офис Президента Украины"


Елена Зеленская осуществила выход в брендовой одежде / Фото "Офис Президента Украины"

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Модные бренды Prada Елена Зеленская LifeStyle Стиль и мода
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