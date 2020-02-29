Елена Зеленская отказалась от меха: принципиальная позиция первой леди

Первая леди Украины не осталась в стороне будущего нашей планеты, поддержав мировые экотренды. В гардеробе Елены Зеленской нет изделий из натурального меха. Эту тенденцию в течение последних лет исповедуют многие отечественные модные бренды.

Стиль першої леді України незмінно викликає шквал обговорення світової фешн-спільноти. Її бездоганні виходи демонструють витончений смак. Проте дружина президента не лише розуміється на моді, а й власним гардеробом виступає на підтримку екоактивістів та представників руху за збереження життя тварин.

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Всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин, UAnimals на офіційній сторінці в інстаграмі опублікував допис, у якому запевнив, що серед речей Олени Зеленської немає виробів з натурального хутра. Засновник організації Олександр Тодорчук зазначив, що інформацію поширили достовірні джерела.

Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії Україні. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів,

– написав активіст.

Варто зазначити, що за чотири роки діяльності UAnimals вітчизняні бренди поступово відійшли від використання натурального хутра у своїх колекціях. Серед тих будинків мод, які виступили за збереження життя тварин, Andre Tan, Bevza, Navro та дизайнери Ukrainian Fashion Week.

Зазначими, що кінець 2019 року став поворотним й для британської монаршої родини. Королева Єлизавета ІІ вирішила відмовитися від виробів з натурального хутра. Нині монархиня використовуватиме лише екохутро, незважаючи на свою любов до подібних матеріалів під час офіційних заходів та королівських прийомів.