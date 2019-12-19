Елена Зеленская украсила новогоднюю елку: эффектное фото первой леди

107 Читати новину українською
Елена Зеленская подготовила праздник для детей / Пресс-служба

Первая леди Украины Елена Зеленская подготовила для социально незащищенных детей рождественский сюрприз. Накануне Дня святого Николая она украсила одну из комнат Дома с химерами новогодним декором.

Соответствующие снимки появились на официальном сайте Администрации Президента. На праздничном фото видно, как Елена Зеленская завершает декорировать помещение до прихода детей. Первая леди призналась, что хотела создать ощущение сказки для тех, кто давно мог его не иметь.

Читайте также: Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году

Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект,
– отметила Елена Зеленская.

Олена Зеленська прикрасила новорічяну ялинку
Елена Зеленская украсила новогоднюю елку / Пресс-служба

Интересно, что Дом с химерами на новогодние праздники назвали "Дом таинственного М..." Ожидается, что его посетят более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет. Участникам праздника предложат не только осмотреть новогодние комнаты, но и принять участие в детективном действии. Дети будут путешествовать по комнатам Дома с химерами, выполнять квест-задания, решать головоломки и раскрывать тайну "М". Постановщиком выступила известная режиссер Елена Коляденко.

Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе – нереален. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко,
– рассказала она.

Первая леди Украины отметила, что это лишь дебютный проект, который будет впоследствии дорабатываться. Поэтому в 2019 году пригласили только тысячу детей, а уже в последующие годы, убеждает Елена Зеленская, праздник будет более масштабным.

"Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей", – добавила Елена Зеленская.

Олена Зеленська готує свято для дітей
Елена Зеленская готовит праздник для детей / Пресс-служба

Что делать, если вы переели на ночь: полезные советы
сегодня
2020
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новогодние праздники Новости LifeStyle Новости культуры Новости Киева Елена Зеленская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 06:10 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
Юлія Турелик 349
18 декабря 18:50 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 2643
18 декабря 16:10 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 15311
18 декабря 09:00 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 12548
17 декабря 19:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 48613
Новости
Больше новостей
Залиште відгук