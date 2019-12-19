Елена Зеленская украсила новогоднюю елку: эффектное фото первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская подготовила для социально незащищенных детей рождественский сюрприз. Накануне Дня святого Николая она украсила одну из комнат Дома с химерами новогодним декором.

Соответствующие снимки появились на официальном сайте Администрации Президента. На праздничном фото видно, как Елена Зеленская завершает декорировать помещение до прихода детей. Первая леди призналась, что хотела создать ощущение сказки для тех, кто давно мог его не иметь.

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Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект,

– отметила Елена Зеленская.



Елена Зеленская украсила новогоднюю елку / Пресс-служба

Интересно, что Дом с химерами на новогодние праздники назвали "Дом таинственного М..." Ожидается, что его посетят более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет. Участникам праздника предложат не только осмотреть новогодние комнаты, но и принять участие в детективном действии. Дети будут путешествовать по комнатам Дома с химерами, выполнять квест-задания, решать головоломки и раскрывать тайну "М". Постановщиком выступила известная режиссер Елена Коляденко.

Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе – нереален. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко,

– рассказала она.

Первая леди Украины отметила, что это лишь дебютный проект, который будет впоследствии дорабатываться. Поэтому в 2019 году пригласили только тысячу детей, а уже в последующие годы, убеждает Елена Зеленская, праздник будет более масштабным.

"Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей", – добавила Елена Зеленская.



Елена Зеленская готовит праздник для детей / Пресс-служба