Елена Зеленская засветила элегантный образ во время официального выхода: фото первой леди

107 Читати новину українською
Елена Зеленская
Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

Жена президента Украины Елена Зеленская довольно быстро вжилась в роль первой леди. Каждым своим появлением она подчеркивает безупречное чувство стиля. Так, накануне первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе, во время которого засветила элегантный "лук".

На днях Елена Зеленская поделилась фотографией в трендовом бежевом костюме, который состоял из длинного пиджака и кюлотов. Однако ее классический образ разбавили белые кроссовки и футболка. После этого первая леди Украина засветила полностью элегантный образ, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

Читайте также: Как носить классические костюмы: эффектный пример Елены Зеленской

В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.

Олена Зеленська
Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Первая леди Украины/ Instagram / @olenazelenska_official

blog_ava
Вознесение Господне 2019: традиции праздника
сегодня
24235
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Елена Зеленская
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 12:54 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
65810
Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
4 июня 11:24 Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
Юлія Турелик 895
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3 июня 17:23 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
397
"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
3 июня 12:31 "Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
Юлія Ліпенцева 1510
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
416
Новости
Больше новостей
Залиште відгук