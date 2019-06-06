Елена Зеленская засветила элегантный образ во время официального выхода: фото первой леди

Жена президента Украины Елена Зеленская довольно быстро вжилась в роль первой леди. Каждым своим появлением она подчеркивает безупречное чувство стиля. Так, накануне первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе, во время которого засветила элегантный "лук".

На днях Елена Зеленская поделилась фотографией в трендовом бежевом костюме, который состоял из длинного пиджака и кюлотов. Однако ее классический образ разбавили белые кроссовки и футболка. После этого первая леди Украина засветила полностью элегантный образ, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

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В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.



Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official