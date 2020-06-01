С марта Ее Величество переехала в Виндзорский замок, где продолжает выполнять свои королевские полномочия. Елизавета II отказалась от публичных выходов к осени, однако даже в возрасте 94 года устраивает конные прогулки в изоляции.

Последний раз новые кадры Ее Величества появлялись в сети еще 8 мая, когда она записала видеообращение по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. В минувшие выходные королева Елизавета II устроила конную прогулку вблизи Виндзорского замка, фото которой появились на официальной инстаграм-странице королевской семьи.

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Несмотря на свой почтенный возраст, Ее Величество фантастически держится в седле и, судя по всему, даже в 94 года не планирует отказываться от своего хобби. Ее увлечение верховой ездой началось еще в 4-летнем возрасте, когда она получила в подарок свою первую лошадь. Она ежегодно посещает скачки и привила любовь к животным своим потомкам. Дочь и внучка королевы даже соревновались на Олимпийских играх.

Образ королевы Елизаветы II во время конной прогулки

Ее Величество появилась в жакете цвета хаки, брюках и перчатках кремового цвета и ярком розовом платочке с цветочным принтом. Королева не стала скрывать своих истинных эмоций от такого досуга и улыбалась на камеру. Погода для конной прогулки была благоприятной.

Новую публикацию представители Букингемского дворца дополнили архивными кадрами Ее Величества в седле и рядом с лошадьми, которые свидетельствуют о ее многолетней любви к этим животным.